أكدت وزارة المالية الإماراتية، قوة الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وسلطنة عُمان في مختلف المجالات لا سيما المالية والاقتصادية والاستثمارية.

وقالت وزارة المالية، في تقرير بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ51 وأوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عُمان في عام 2020 بلغ 42.3 مليار درهم ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

وأضافت الوزارة أن عدد المستثمرين العُمانيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 11 ألفا و812 مستثمرا عُمانيا، في حين بلغ عدد الرخص للأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين العُمانيين في الإمارات 449 رخصة خلال العام 2020.

وأوضحت الوزارة أن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين العُمانيين الراغبين بدخول السوق العقاري الإماراتي حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية السنوية للمواطنين العُمانيين في الإمارات باستثناء دبي خلال العام الماضي 160.6 مليون درهم، في حين بلغ العدد التراكمي لمالكي العقارات من المواطنين العُمانيين في الإمارات 2374 مواطنا عمانيا.

وأشارت إلى أن عدد المشمولين من مواطني سلطنة عمان في التأمين الاجتماعي بدولة الإمارات بلغ 2889 مواطنا عُمانيا في عام 2020، أما عدد المشمولين في التقاعد بدولة الإمارات من مواطني السلطنة فقد بلغ 7819 مواطنا عُمانيا.

ووفق الوزارة، بلغ عدد النزلاء من مواطني سلطنة عُمان في فنادق دولة الإمارات 194 ألفا و225 عمانيا لعام 2020. والرحلات الأسبوعية لشركات الطيران العُمانية إلى دولة الإمارات بلغت 6 رحلات أسبوعية على مدار العام 2020.

ولفتت إلى أن عدد الأفراد من مواطني السلطنة الذين تم علاجهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الإماراتية بلغ 60 ألفا و603 عُمانيين لعام 2020.