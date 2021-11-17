الرئيس الألماني يمنح واحدة من أهم الجوائز العلمية اليوم

يمنح الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، مساء اليوم الأربعاء، "جائزة المستقبل الألمانية" لعام 2021، أحد أهم الجوائز العملية في ألمانيا.

وتمنح الجائزة سنويا لمكافأة أصحاب الابتكارات في مجال التكنولوجيا أو الهندسة أو العلوم الطبيعية. وتبلغ قيمة الجائزة 250 ألف يورو. والشرط الأساسي للفوز بالجائزة هو أن المنتج يجب أن يتم تطويره ليُطرح في الأسواق.

ورُشحت شركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، التي طورت بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية أولى لقاحات كورونا في العالم، للجائزة.

ورُشح فريقان آخران للجائزة، أحدهما طور تقنية جديدة لتحسين التصوير المقطعي الحاسوبي، والآخر أنتج مطاطا بديلا.

ومن المأمول أن يتم استخدام تقنية الرنا المرسال "mRNA"، التي تستخدمها "بيونتيك" بالفعل في لقاح كورونا، في مكافحة العديد من الأمراض الأخرى في المستقبل، مثل السرطان أو أمراض المناعة الذاتية. وقال مؤسس الشركة أوجور شاهين إن هذه التقنية تفتح "بابا لعالم علاجي جديد".

وتعد التقنية الجديدة للتصوير المقطعي الحاسوبي بإحراز تقدم في تشخيص الأمراض، بما في ذلك عدوى كورونا. وبحسب بيانات المطورين، فإن التصوير المقطعي بالكمبيوتر الكمومي، الذي طورته شركة "سيمنز هيلثنيرز" في فورشهايم، يضاعف من حدة الصور ودقة توصيف الأنسجة مع جرعة أقل من الإشعاع وعامل التباين بنسبة 40%.

ويتعلق المشروع الثالث بإنتاج مطاط من الهندباء الروسية كبديل متوافق بيئيا. وطور باحثون في جامعة مونستر ومعهد فراونهوفر للبيولوجيا الجزيئية وعلم البيئة هندباء روسية قوية ذات إنتاجية عالية. الإطارات البديلة، التي تنتجها شركة "كونتيننتال" في هانوفر، لها خصائص مماثلة للإطارات التقليدية.

ولن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة حتى إقامة حفل توزيع الجوائز في برلين، والذي سيبدأ في السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).