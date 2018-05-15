الكشف عن آخر تطورات صحة الملكة إليزابيث

قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، الأربعاء، إن والدته الملكة إليزابيث "بصحة جيدة"، لكن "الأمور لم تعد يسيرة" كونها في الـ95 من العمر.

وأضاف في تصريحات صحفية، خلال زيارة للأردن: "شكرا جزيلا، إنها في صحة جيدة. لكن عندما تبلغ الخامسة والتسعين لا يكون الأمر سهلا مثلما كان من قبل".

والتقطت صور للملكة إليزابيث، التي أصبحت حالتها الصحية محل اهتمام بعدما تغيبت عن حضور قداس يوم الذكرى، وهي واقفة وتبتسم، الأربعاء، في أول ظهور علني لها منذ قضائها ليلة في المستشفى.

وأمضت الملكة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ليلة في المستشفى لأول مرة منذ أعوام، الشهر الماضي، لإجراء ما وصفه قصر بكنجهام "بفحوصات مبدئية" لعلة غير محددة، ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.

وألغت الملكة مشاركتها في مراسم يوم الذكرى في لندن، الأحد، بعد إصابتها بألم في الظهر.

وقال مصدر في القصر إنه غير مرتبط بالحالة التي نصحها الأطباء بالراحة بسببها ووصف الأمر بأنه مصادفة مؤسفة.

لكنها عادت إلى ممارسة مهامها في قصر وندسور، مقر إقامتها، الأربعاء، حيث جرى تصويرها وهي تتحدث مع نيكولاس كارتر رئيس أركان الجيش البريطاني الذي من المقرر أن يتقاعد من منصبه في نهاية نوفمبر.

وكان آخر ظهور علني للملكة في 19 أكتوبر تشرين الأول خلال حفل استقبال أقامته في قلعة وندسور لعدد من كبار قادة الأعمال من أصحاب المليارات.