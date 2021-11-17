الولايات المتحدة والفلبين تؤكدان التزامهما بأمن المحيط الهادئ

أكدت الولايات المتحدة والفلبين التزامهما بالسلام والأمن والرفاهية الاقتصادية لمنطقة دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ.

وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال انعقاد الحوار الاستراتيجي التاسع بين البلدين والذي جرى على مدى يومين في واشنطن.

شارك في الحوار مساعد وزير الخارجية الأمريكي دانييل كريتينبرينك ومساعد وزير الدفاع إيلي راتنر ونظيراهما من الفلبين إضافة إلى عدد آخر من مسؤولي حكومتي البلدين.

وتضمن الحوار مشاورات مطولة بين الجانبين حول الجهود المشتركة لإنهاء جائحة كورونا وتعزيز النظام البحري القائم على قواعد في بحر الصين الجنوبي واحترام حقوق الإنسان ودعم العمل المشترك بين القوات المسلحة من الدولتين إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات العلمية والتقنية.