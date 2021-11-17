أحلام يوسف تتأهل لنهائي بطولة العالم للكاراتيه وتنافس على الميدالية الذهبية

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تأهلت اللاعبة الواعدة أحلام يوسف للمباراة النهائية من بطولة العالم للكاراتيه، والتي تقام حالياً في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

وجاء تأهل أحلام للمباراة النهائية، عقب فوزها الكبير على بطلة الاتحاد الروسي في نصف النهائي بنتيجة 6/3، ضمن منافسات الكوميتيه وزن 55 كجم.

وبدأت أحلام مشوارها في بطولة العالم، بالفوز على الكرواتية أليساندرو حساني بنتيجة 3/2 في دور ال 64.

وفي دور ال 32، فازت على التركية أوماي أوجار بنتيجة 10/2، وفي ثمن النهائي إنتصرت على القبرصية أريان جونزاليس بنتيجة 9/0.

وفي دور الثمانية، فازت على الأوزبكستانية سيفينش راخيموفا بنتيجة 9/0، قبل أن تهزم بطلة الاتحاد الروسي وتتأهل للمباراة النهائية، وتضمن ميدالية رابعة لمصر في بطولة العالم.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم للكاراتيه 15 لاعباً ولاعبة هم، عبد الله ممدوح وكريم أبو عيطه ويوسف بدوي وعلي الصاوي وكريم وليد وحازم أحمد وطه طارق ومحمد رمضان وفريال أشرف ونورسين علي وياسمين الهواري وسهيلة أبو إسماعيل وآية هشام ومنه شعبان وأحلام يوسف.