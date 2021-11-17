النرويج تؤجل قرارها بشأن تنمية مناطق إنتاج المزارع السمكية إلى العام المقبل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية النرويجية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، أنه لن يتم اتخاذ قرار لتحديد أي من مناطق إنتاج المزارع السمكية الـ 13 في البلاد، سوف يسمح لها بالنمو أو الحفاظ على السعة أو خفضها بموجب نموذج إشارات المرور لتحديد كيفية التصرف حتى بداية عام 2022.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن المجموعة التوجيهية سوف تعقد اجتماعا حواريا في 30 نوفمبر بناء على تقريرها وتقرير من مجموعة الخبراء حول تأثير قمل السلمون على الأسماك التى تعيش فى بيئاتها الطبيعية بعيدا عن المزارع السمكية في عام 2021.

ويقدر الباحثون أنه في عام 2021، ارتفعت مخاطر التعرض للقمل في اثنين من مناطق الصيد ، وكانت المخاطر معتدلة في منطقتين أخريين ومنخفضة في تسعة مناطق.