هجمات إلكترونية إيرانية ضد شركات أمريكية

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أفاد تحذير نشرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بأن مجموعة متسللين "على صلة بالحكومة الإيرانية" تنفذ هجمات إلكترونية.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الهجمات "ذات نمط تخريبي على مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية بما في ذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات النقل".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، تعرض ما يقرب من 200 شركة لقرصنة إلكترونية للحصول على فدية.

وقال موقع بلومبرج، إن مجموعة قراصنة إلكترونيين قاموا باختراق ما يقرب من 200 شركة في هجوم للحصول على فدية واسع النطاق.

وفي أكتوبر، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن قرصنة ملفات من أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تحتوي على بيانات مئات من الجنود.

وأشارت إلى أن الملف يحتوي على تفاصيل آلاف الإسرائيليين المرشحين للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي.