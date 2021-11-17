العليا للانتخابات الليبية: استلام طلبات الترشح لا يعني قبولها

أكدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أن تقديم طلبات الترشح لا يعنى بالضرورة قبولها، بل سيتم النظر في صحتها.

وأوضحت المفوضية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، وعقب تلقي الطلب سيتم التحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالتها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها.

وأشارت إلى أنه بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، ونشر ما يعرف بالقوائم الأولية، وهي القوائم التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، سيتم فتح باب الطعون، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة مدة 12 يوما.

وأضافت أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، سوف تقوم المفوضية بنشر ما يعرف بالقوائم النهائية.

يذكر أنه تم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بدأ من يوم الاثنين الـ8 من نوفمبر الجاري، وسينتهي يوم 22 من الشهر ذاته.