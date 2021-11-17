أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني، حقيقة دراسة أظهرت أهمية تناول حبوب الخردل لمرضى الكوليسترول وفعاليتها الكبيرة في تقليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، مضيفا أنها معلومة قديمة كان يستخدمها قدماء المصريين للعلاج لا سيما خشونة الركبة.

وحذر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد «اليوم الأربعاء»، من تناول حبوب الخردل بنسب كبيرة لأنه قد تعرض المريض لأضرار جانبية.

ونصح بتناول حبوب الخردل يوما بعد يوم، منوهًا إلى أن تناول الخردل بنسبة كبيرة له أضرار ولا يجوز تناولها إلا تحت إشراف طبيب.

وأشار إلى أن هناك موادًا يمكن تناولها ولها فعالية كبيرة في تقليل الكوليسترول بجانب حبوب الخردل، أبرزها زيت الكتان وزيت الزيتون، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم في خفض الكوليسترول.