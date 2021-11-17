 الصين: يجب على أمريكا الالتزام بـ«مبدأ الصين الواحدة» بشأن تايوان - بوابة الشروق
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الصين: يجب على أمريكا الالتزام بـ«مبدأ الصين الواحدة» بشأن تايوان

علما الصين وتايوان في صورة من أرشيف رويترز
علما الصين وتايوان في صورة من أرشيف رويترز
بكين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 12:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 12:42 م

شددت الصين على أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بـ"مبدأ الصين الواحدة"، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في إفادة يومية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن التصريح جاء ردا على التعليقات الأخيرة بشأن تايوان من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال تشاو: "هذا إجماع سياسي مهم، وأساس سياسي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

ووصف تشاو "قانون علاقات تايوان" الأمريكي وضمانات واشنطن الستة لتايبيه بأنها "تلفيق".

وجاءت تعليقات المتحدث بعد أن قال بايدن، أمس الثلاثاء، إن تايوان "تتخذ قراراتها الخاصة بها" وأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتى "مستقلة".

وتراجع بايدن في وقت لاحق عن تعليقاته قائلا: "نحن لا نشجع الاستقلال.. ولن نغير سياستنا على الإطلاق".

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