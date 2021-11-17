روسيا تبحث مع دول من الشرق الأوسط بيع منظومة لحماية المطارات من الطائرات المسيرة

قال مستشار نائب مدير عام شركة "ألماس أنتاي" الروسية فيتالي ريبين إن الشركة أجرت محادثات مع عدد من بلدان الشرق الأوسط بشأن بيع منظومة (ROSC-1) لحماية المطارات من الطائرات بدون طيار "درونز".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، فيتالي ريبين على هامش معرض دبي الدولي للطيران، وأوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأوضح ريبين أنه قد أجريت على هامش المعرض محادثات أولية، ويجري الآن العمل التمهيدي لعقد اتفاقيات بيع منظومة ROSC-1.

وعن عمل المنظومة، قال ريبين: "بعد أن يتعرف الرادار على هدف يتم تشغيل أجهزة من شأنها التقاط قيادة الدرون وإنزاله في مكان مطلوب ويتم كذلك إبلاغ برج قيادة المطار عن وجود طيور على المدرج. ثم يمكن أن تشغّل أجهزة خاصة تطرد الطيور".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، زودت منظومة (ROSC-1) بعناصر من الذكاء الاصطناعي، وهي منظومة إلكترونية وحيدة بمقدورها التعرف على درون صغير داخل سرب من الطيور، وصُممت المنظومة على أساس رادار "دبلر" للأرصاد الجوية ويمكن تزويده، بطلب من الجهة المشترية، بأسلحة مختلفة.

يذكر أن معرض دبي للطيران مُقام في مدينة دبي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري، وقد تقدمت روسيا فيه بالكشف عن مجموعة من وسائل الطيران، بما فيها طائرة الركاب "إم إس – 21 -310"، ونسخة طبية من مروحية "أنسات"، ومروحيتا" كا – 28" و"كا – 52"، ونموذج من مقاتلة "كش مات" الخفيفة للجيل الخامس، ودرون "أوريون" الضارب.