ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة، في البحر، السواحل الشمالية الشرقية من تايوان، في الساعة العاشرة و25 دقيقة، صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية التايوانية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" عن الهيئة قولها اليوم إنها لم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات.

ووقع مركز الزلزال، على بعد حوالي 42.7 كيلومتر، شرق مقاطعة "يلان"، على عمق 5.9 كيلومتر، طبقا لما ذكره مركز رصد الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية.

وكان زلزال قوي بلغت شدته 6.5 درجة، قد ضرب تايوان، في 24 أكتوبر الماضي، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان الذين هرعوا إلى الشوارع بعد أن بدأت المباني في التأرجح.