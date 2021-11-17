مباحثات مصرية كندية لتعزيز التعاون المشترك ودعم القضايا الإفريقية

استقبل السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، جريج فيرجس عضو مجلس العموم الكندي، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية / الإفريقية وعضو تجمع نواب البرلمان الكندي من أصول إفريقية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنَّ اللقاء جاء في إطار مسعى يستهدف التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الكندية الإفريقية، والاستماع إلى تقييم مصر للتحديات التي تواجه القارة وكيفية التعاون بين البلدين من أجل دعم القضايا والأولويات الإفريقية.

واستعرض السفير أبو زيد أبرز الفرص والتحديات التي تواجه العلاقات الكندية / الإفريقية، والأنشطة التي يمكن أن تضطلع بها كندا خلال الفترة المقبلة من أجل الانخراط بصورة أكبر مع القارة الأفريقية لمساعدتها في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

وتناول أيضًا تقييم مصر لأبرز التطورات على الساحة الإفريقية، لا سيما التحديات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى ومنطقة الساحل وملف مياه النيل، وما تقدمه مصر من دعم إلى أشقائها من الدول الإفريقية، مبرزًا فرص التعاون المصري/ الكندي في هذا الشأن.

من جهته، حرص فيرجس على الإشادة بدور مصر في محيطها الإفريقي، مبرزاً اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل دعم جهود التنمية وتعزيز السلام فى القارة.

كما حرص النائب على التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أبرز القضايا الإفريقية التي تهم صانع القرار الكندي، بالإضافة إلى الإطلاع على رؤية مصر لسبل تعزيز العلاقات الكندية الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية.

وأعرب خلال اللقاء عن توقعه بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانخراط الكندي في إفريقيا.