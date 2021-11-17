لبنان تفرض قيودا على السفر إلى بيلاروس

قالت هيئة الطيران المدني اللبنانية إنها ستمنع معظم المسافرين المتجهين من بيروت إلى بيلاروس ما لم يكن لديهم تصريح إقامة، وفقا لرسالة نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام.

وسيتمكن المواطنون اللبنانيون الذين يحملون تأشيرة أو تصريح إقامة في بيلاروس من السفر، وكذلك الرعايا البيلاروسيين. ومع ذلك، سيتم حظر الرعايا العرب والأجانب الآخرين من السفر إلى بيلاروس ما لم يكن لديهم تصريح إقامة.

وقالت الهيئة في رسالة وجهتها إلى شركات الطيران والشركات العاملة في مطار بيروت الدولي، إن القرار جاء لأن "الغرض من سفر العديد من المسافرين العرب والأجانب هو دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكات التهريب".

وأضافت الهيئة إنه أصبح "من الصعب عمليا التمييز بين المسافرين إلى بيلاروس كوجهة نهائية والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي".