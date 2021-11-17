 إكسون موبيل تطلق مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار في جنوب الصين - بوابة الشروق
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إكسون موبيل تطلق مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار في جنوب الصين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 8:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 8:51 ص

أطلقت شركة "إكسون موبيل" الدولية للطاقة مشروعا في مدينة هويتشو بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، لإنتاج بوليمرات تُستخدم في منتجات التعبئة والتغليف والسيارات والزراعة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء أن حفل إطلاق المشروع أقيم في آن واحد في مدن هويتشو والعاصمة الصينية بكين وهيوستن بالولايات المتحدة.

وسيتم إنشاء المشروع، الذي يبلغ استثماره الإجمالي حوالي عشرة مليارات دولار أمريكي، على مرحلتين. وبعد اكتمال المرحلة الأولى ودخولها حيز الإنتاج، من المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية للمشروع إلى 39 مليار يوان (حوالي 1ر6 مليار دولار أمريكي).

وقالت كارين ماكي، رئيسة شركة إكسون موبيل للكيماويات: "سيستمر الطلب على البوليمرات عالية الأداء بالارتفاع في الصين، ونحن في وضع جيد لتلبية الاحتياجات في هذه السوق المتنامية".


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