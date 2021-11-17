التعادل السلبي يحسم قمة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات المونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة القوية بين الأرجنتين والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022.

وشهد ملعب ديل بيسينتيناريو مواجهة قوية بين الأرجنتين والبرازيل ضمن الجولة الـ14 لتصفيات القارة المؤهلة للمونديال.

وأحتفظ المنتخبين بسجلهم الخالي من الخسارة طوال التصفيات بعد تعادل اليوم.

ورفع التعادل نقاط الأرجنتين إلى النقطة 29 وفي المركو الثاني وبفارق 9 نقاط كاملة عن الإكوادور , في الوقت الذي رفعت فيه البرازيل رصيدها إلى 35 نقطة وتعد المنتخب الوحيد الذي حسم تأهله للمونديال في تصفيات أمريكا الجنوبية.