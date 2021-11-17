هزة أرضية ببريطانيا بقوة 3 بمقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة بمقياس ريختر غرب اسكتلندا الاثنين، وفق صحيفة "ميل اونلاين" البريطانية.

كان مركز الزلزال بالقرب من بلدة لوشجيلفيد في أرجيل وبوت، غرب جلاسجو، وشعر الناس بالاهتزاز في منطقة واسعة من المنطقة.

وقال الخبراء إن العمق الضحل نسبيًا للزلزال - حوالي ستة أميال - أدى إلى الشعور به على نطاق أوسع مما كان يمكن أن يكون عليه الحال.

مثل هذه الزلازل شائعة نسبيًا في المملكة المتحدة.

في سبتمبر من العام الماضي، هزت سلسلة من ثلاثة زلازل المنطقة المحيطة ببليتون بوزارد شمال غرب لندن في غضون أسبوعين.