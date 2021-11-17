مسؤول إيراني عن أنباء زيارة طحنون بن زايد: أصحبنا مركزًا للمشاورات الدبلوماسية

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أكّد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمود عباس زاده، وجود خطط لزيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران.

وقال المتحدث في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء الأربعاء: "لحسن الحظ أصبحت طهران مركزًا للمشاورات الدبلوماسية، لكن لا أعرف بالضبط متى سيأتي (الشيخ طحنون) إلى طهران".

وردا على سؤال عن أجندة الزيارة المتوقعة، ذكر المسؤول البرلماني أن رسالة إيران واضحة وتهدف إلى تعميق وتطوير الاتصالات بين دول المنطقة.

وشدد عباس زاده، على ضرورة محاولة إزالة الحواجز في الاتصالات بين إيران مع الدول المجاورة بغية تجاوز الخلافات بالأساليب الدبلوماسية.

وتابع: "إذا رغب أحد في الوصول إلينا فإننا نرحب بذلك من أجل تعزيز الدبلوماسية".