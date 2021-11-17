البرازيل تقدم جرعات معززة من لقاح كورونا لمن في سن 18 وأكثر

قررت البرازيل تقديم جرعات معززة مضادة لفيروس كورونا لمن بلغوا الثامنة عشرة من العمر فما فوق.

وقال وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا في برازيليا يوم الثلاثاء: "بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية، يمكن لأي شخص زيارة مركز للتطعيم" .

وفي السابق، كان يسمح بجرعة معززة في البرازيل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ولا سيما المرضى والعاملين في مجال الصحة المعرضين للخطر.

وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة والهند، من حيث أكبر عدد من الإصابات بالفيروس مع تسجيل ما يقرب من 22 مليون حالة . ولقي أكثر من 611 ألف شخص حتفهم في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية بسبب كوفيد - 19 .

وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 100 مليون برازيلي ضد فيروس كورونا، وتجاوزت البرازيل مؤخرا الولايات المتحدة بنسبة 8ر59%، حيث يبلغ معدل التطعيم هناك 6ر57%.