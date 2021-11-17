قوافل تحيا مصر تواصل توزيع المساعدات بالقرى المتضررة من السيول في أسوان

واصلت قوافل صندوق تحيا مصر، توزيع المواد الغذائية والأمتعة والأغطية على متضرري السيول بقرى محافظة أسوان لليوم الثاني على التوالي، حيث شملت عملية التوزيع قرى إبريم ومركز نصر النوبة، وذلك في إطار جهود الصندوق لمعاونة أجهزة الدولة وقت الكوارث والأزمات.

وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء، أن قوافل الصندوق وصلت صباح أمس الثلاثاء، محملة بنحو 24 طن مواد غذائية جافة، و5 أطنان من الألبان، و5 أطنان معلبات، و5 أطنان خضروات، بالإضافة إلى 10 أطنان من الدواجن واللحوم.

وأضاف أن القوافل تضمنت أيضًا سيارات محملة بالأمتعة تشمل 2000 مرتبة أسفنجية، و2000 سجادة، و2000 بطانية و2000 لحاف، بالإضافة إلى 110 أسرة، للمشاركة في إغاثة الأسر التي انهارت منازلهم جراء السيول.

وأوضح البيان أن هذه القافلة تم إعدادها بالتعاون مع شركاء الصندوق من الشركات المصرية ومنها (النساجون الشرقيون - تاكي - رنين - دومتي - الدقهلية للدواجن)، فضلًا عن التنسيق والشراكة مع مؤسسة الأورمان ومؤسسة أشرقت ومؤسسة خير بلدنا وجمعية أم القرى بأسوان؛ لضمان سرعة الوصول للأسر المتضررة من السيول وتوزيع محتويات القافلة.

ولفت إلى أنه تم تحديد 14 نقطة لعملية التوزيع هي (أبو الريش قبلي وبحري - خور عواضة - الشبيكة - سلوا قبلي - إبريم - الشلال - غرب أسوان - الأعقاب - السيل الريفي - الحكروب - الجزيرة - كيما - جزيرة هيصا - الكوبانية)، وسيتم التحرك إليها من خلال سيارات نقل صغيرة محملة بمحتويات القافلة لبدء توزيع المستلزمات العاجلة للمواطنين لصعوبة وصول الحاويات الكبيرة للمناطق المنكوبة.

يُذكر أن الصندوق قد نفذ العديد من جهود الإغاثة من خلال محور مواجهة الكوارث والأزمات لاسيما خلال السيول التي تعرضت لها البلاد في عامي 2016 و2020، بالإضافة إلى جهود دعم أجهزة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.