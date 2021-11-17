 الهند تعلق عمل بعض محطات الطاقة الحرارية للحد من التلوث - بوابة الشروق
الأربعاء 17 نوفمبر 2021 11:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

الهند تعلق عمل بعض محطات الطاقة الحرارية للحد من التلوث

نيودلهي - د ب ا
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 11:01 ص

أصدرت السلطات الهندية أوامرها لست محطات طاقة حرارية في العاصمة دلهي بالتوقف عن العمل حتى نهاية الشهر، وذلك ضمن إجراءات الحد من التلوث الهوائي، في الوقت الذي غلفت فيه سحابة من الدخان سماء العاصمة وضواحيها منذ أسبوعين تقريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة البيئة حظرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء دخول جميع أنواع الشاحنات ماعدا التي تحمل مواد أساسية، إلى  منطقة العاصمة، كما حثت المواطنين على العمل من المنزل للحد من مستوى التلوث.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مسؤولي حكومات دلهي وولايات أوتار براديش والبنجاب وراجستان وهاريانا لمناقشة سبل مواجهة مستويات التلوث المرتفعة.

وكانت المحكمة العليا الهندية قد طالبت أمس الأول الاثنين بفرض قيود عاجلة على حركة المركبات والأنشطة الصناعية داخل العاصمة وحولها.

وطالبت المدينة المدارس بالتدريس عن بعد حتى 20 نوفمبر الجاري، كما تم تعليق أنشطة البناء، كما طُلب من الموظفين الحكوميين العمل من المنزل بعد أن وصفت المحكمة العليا الوضع "بالطارئ" السبت الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك