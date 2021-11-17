 البحرين تدين إساءة عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني للمملكة العربية السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين تدين إساءة عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني للمملكة العربية السعودية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 11:17 ص

أدانت وزارة الخارجية البحرينية ما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية؛ للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، بأن البحرين أشادت في الوقت نفسه بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلى الإساءة للدول.

وأكدت أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة؛ لمواجهة أية إساءات تستهدف أي من دول المجلس، التزامًا باتفاق (العلا) والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة.

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