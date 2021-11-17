شركة نوفافاكس تطلب موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاحها المضاد لكورونا

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قالت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الأربعاء إن شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "نوفافاكس" تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية للقاحها المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.

ويعتزم خبراء وكالة الأدوية الأوروبية الآن مراجعة بيانات الاختبار الخاصة بالشركة المصنعة وإجراء تحليل مخاطر اللقاح وفوائده. وقالت الوكالة إنه من المتوقع صدور قرار في غضون أسابيع قليلة.

ويعكف الباحثون بالفعل على تقييم آثار اللقاح في عملية مراجعة مستمرة. كما تم الانتهاء من مراجعة أولية للمخاطر المحتملة، لذلك من المتوقع ألا تطول الفترة الزمنية لاتخاذ القرار.

وإذا أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بإصدار موافقة مشروطة، فسيتم إحالة الأمر إلى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقتها النهائية، إلا أن ذلك يعتبر إجراء شكليا. وتمت حتى الآن الموافقة على استخدام أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.

وتمت صناعة لقاح نوفافاكس لتمكين الجسم من تكوين أجسام مضادة ضد بروتينات فيروس كورونا، والقضاء على الفيروس في حالة الإصابة.