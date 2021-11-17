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لابورتا: لا أستبعد عودة ميسي لبرشلونة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 4:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 4:42 م

لا يستبعد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عودة ليونيل ميسي، لاعب البلوجرانا السابق وباريس سان جيرمان الحالي، لصفوف الفريق الكتالوني مجددًا.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد فشل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني بسبب قواعد الليجا المتعلقة بالللعب المالي النظيف.

ورد لابورتا في المؤتمر الصحفي لتقديم داني ألفيس، اليوم الأربعاء، على إمكانية عودة الثنائي ميسي وإنييستا لبرشلونة مجددًا، قائلًا:" لا أستبعد أي شئ، حدث ذلك مع داني ألفيس، العمر مجرد رقم".

وأضاف:" ميسي وإنييستا لاعبان رائعان، ليس بإمكاني توقع ما سيحدث غدًا، فهما مازالا يلعبان ويتعاقدان مع أندية أخرى، لا تعرف أبدًا ما سيحدث".

وتعاقد برشلونة مع تشافي هيرنانديز لتولي المسئولية الفنية للفريق الكتالوني خلفًا للهولندي رونالد كومان، آملًا في عودة البلوجرانا للمسار الصحيح.


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