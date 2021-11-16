 وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى نيروبي في مستهل جولة أفريقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى نيروبي في مستهل جولة أفريقية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 10:59 ص

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي، في أول جولة له منذ توليه منصبه إلى دول جنوب الصحراء الكبرى.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن زيارة بلينكن ستشمل أيضا نيجيريا والسنغال، وسيركز خلالها على ملفي الديمقراطية والتغير المناخي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الأفريقية لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد -19.

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي قبل أسابيع من استضافة بايدن قمة للدول الديمقراطية في واشنطن، وبعد أيام من انتهاء مؤتمر المناخ للأطراف (كوب26) في مدينة (جلاسكو) الإسكتلندية، حيث انضمت واشنطن إلى المطالبات بالابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري الملوث للهواء.

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