رواد الشيخ زايد يعلنون دعم مرتجي لأمانة الصندوق في انتخابات الأهلي

حرصت لجنة رواد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد على إعلان دعمها لقائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي المقرر أن تجرى يوم 26 نوفمبر الجاري، وذلك على هامش الندوة الانتخابية للخطيب في فرع الشيخ زايد.

وخلال جولة الخطيب بفرع الشيخ زايد أكد أعضاء لجنة الرواد برئاسة عبدالوهاب أحمد رائد اللجنة على ثقتهم الكبيرة في أعضاء القائمة التي اختارها الخطيب وحظيت بدعم لجنة حكماء ورموز النادي، خاصة أن برنامجها الانتخابي يلبي طموحات وتطلعات أعضاء الجمعية العمومية من مختلف الفئات.

واختص رواد الشيخ زايد بالدعم والتأييد خالد مرتجي المرشح على منصب أمين صندوق النادي، مؤكدين أنه الاختيار الأفضل والأنسب لهذا المنصب في ظل خبراته الكبيرة وعلاقاته العديدة داخليا وخارجيا إلى جانب تاريخه المشرف في خدمة النادي لسنوات طويلة.

واتفق أعضاء لجنة الرواد مع رؤية الخطيب بخصوص ضرورة انتخاب القائمة بالكامل بما تضمه من قامات وكفاءات في مختلف التخصصات التي تملك القدرة على قيادة النادي لنقلة غير مسبوقة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأثنت لجنة الرواد على اختيار مي عاطف ضمن القائمة على مقعد تحت السن، مؤكدين أنها نموذج مشرف لكونها بطلة حصلت على العديد من الألقاب للأهلي في السباحة إلى جانب دراستها للهندسة المعمارية مما يجعلها جديرة بالحصول على ثقة الجمعية العمومية.

ووجه رواد الأهلي بفرع الشيخ زايد الشكر للخطيب على الاهتمام الكبير بهم خلال الفترة الماضية وتنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالرواد وكبار السن، وأكدوا على تواجدهم يوم 26 نوفمبر الجاري للمشاركة في الانتخابات واختيار القائمة بالكامل.

وتضم قائمة الخطيب كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.