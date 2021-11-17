«سبايس جت» الهندية تعلن موافقة بوينج على تسوية تتعلق بطائرات 737 ماكس

أعلنت شركة "سبايس جت" الهندية أن شركة بوينج وافقت على تسوية مطالبات معها تتعلق بمنع طائراتها من طراز 737 ماكس من الطيران والعودة للخدمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثاني أكبر شركة طيران هندية القول، في إفادة للبورصة اليوم، إن الاتفاق "يمهد الطريق لإدخال طائرات ماكس الأصغر إلى أسطول الشركة وضمان استئناف تسلم الطائرات الجديدة من طلبنا المكون من 155 طائرة ماكس".

ولم تكشف سبايس جت عن قيمة التسوية، التي تأتي كإغاثة للشركة التي تتكبد خسائر، وأصبحت تدفع لموظفيها بناء على ساعات العمل، بالإضافة إلى قيامها بإرجاء دفع رواتب بعض الموظفين، بعد تضرر أعمالها من جائحة كورونا.

ولتقليل خسائرها، تسجل سبايس جت في بياناتها المعلنة الأموال التي تتوقع الحصول عليها كتعويض من بوينج نظير عدم قدرتها على تشغيل طائرات ماكس التابعة لها والبالغ عددها 13.

ونقلت بلومبرج عن الخبير المالي آرون كيجريوال القول: "إن هذا يمثل دفعة كبيرة لسبايس جت، التي تكافح للحصول على دعم لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون".

وكان تم منع طائرات بوينج من طراز 737 ماكس من التحليق في جميع أنحاء العالم قبل أكثر من عامين، في أعقاب حادثين وقعا في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وعاودت الولايات المتحدة وأوروبا ومعظم الأسواق الرئيسية الأخرى السماح باستئناف تحليق هذه الطائرات نهاية عام 2020 أو في وقت سابق من العام الجاري، بعد إصلاحات واسعة النطاق، إلا أن الهند والصين لم تتخذا نفس القرار.