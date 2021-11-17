فرنسا: استمرار المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن الصيد

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل أتال في باريس، عقب اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء إن المحادثات بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا مستمرة بشأن منح تراخيص الصيد في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أتال قوله إن قضية الصيد في حقبة ما بعد بريكست يجب أن تحسم على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكانت الزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة، والمرشحة للرئاسة، مارين لوبان، قالت الأسبوع الماضي إن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون يجب أن يكون أكثر حزما عند مواجهة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن نزاعات البلدين في أعقاب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت لوبان "يجب أن نرفع صوتنا مع المملكة المتحدة"، مضيفة أنه يجب على ماكرون أن يطالب الحكومة البريطانية منح ترخيص للصيادين الفرنسيين للعمل في مياه المملكة المتحدة على النحو المتفق عليه بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن إدارة ماكرون "تواصل تكرار التهديدات دون اتخاذ إجراء... لتتكلم أو لتتخذ إجراء."

وهناك خلافات عالقة بين فرنسا وبريطانيا بشأن حقوق الصيد، وقد هددت حكومة ماكرون مؤخرا بعرقلة تدفق التجارة من وإلى بريطانيا إذا ظلت السفن الفرنسية بدون تصاريح.