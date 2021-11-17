تأهل حامل اللقب والمصنف ثانيًا عالميًا الروسي دانييل مدفيديف الى الدور نصف النهائي من دورة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب المقامة في تورينو، بفوز مثير الثلاثاء على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 6-3، 6-7 (3/7)، 7-6 (8/6).

وهذا الفوز الثاني لمدفيديف في المجموعة الحمراء بعد افتتاحي على البولندي هوبرت هوركاش، فيما تعرض زفيريف للخسارة الاولى بعد أن خرج منتصرًا من مباراته الاولى ضد الايطالي ماتيو بيريتيني إثر انسحاب الاخير في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.

وهذا الانتصار الخامس تواليًا للروسي على زفيريف والسادس في مجمل المواجهات المباشرة بينهما، مقابل خمسة للألماني.

قال الروسي (25 عامًا) بعد الفوز "بالطبع هي مباراة للذكرى. عندما تفوز 8-6 في الشوط الفاصل من المجموعة الثالثة، بعد أن تقدم هو 4-2 قلت لنفسي سيرسل بعض الارسالات الساحقة ويفوز. قلبت النتيجة الى 6-4 وقلت لنفسي هذه فرصتي الآن".

وشهد يوم الثلاثاء انسحاب بيريتيني من الدورة قبل خوضه مباراته ضد البولندي هوبرت هوركاش في المجموعة الحمراء أيضًا، فحل بدلا منه مواطنه يانيك سينر الذي نجح في الفوز على البولندي بنتيجة 6-2 و6-2.

وثأر سينر بالتالي لخسارته امام هوركاش في نهائي دورة ميامي للماسترز ألف نقطة في أول لقاء بينهما في ابريل الماضي.

وقال بيريتيني في بيان على حسابه على انستجرام "فكرت كثيرًا وبكيت وأخيرًا قررت. ستنتهي الدورة عند هذا الحد بالنسبة لي. أنا محبط، لم أتخيل أنني سأترك أهم دورة كرة مضرب في ايطاليا بهذه الطريقة"، مؤكدًا أنه اتخذ هذا القرار لأن "جسمي غير جاهز لمواجهة التحديات التي تنتظرني".

وبدأ مدفيديف المباراة كاسرًا إرسال منافسه في الشوط الثاني، كان كافيًا ليحسم المجموعة الاولى لصالحه 6-3.

ونجح كل لاعب في المحافظة على إرساله في المجموعتين الثانية والثالثة واحتكما الى شوط فاصل "تاي برايك"، تفوق الالماني في الاول ليفرض مجموعة حاسمة أنهاها مدفيديف لصالحه.

وقال الروسي "تحاول أن تقدم أفضل ما لديك. أحيانًا يكون الحظ الى جانبك، وأحيانًا أخرى لا. في بعض الأحيان يكون الأمر أكثر من مجرد حظ. أحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي وأنا سعيد حقًا بأن المباريات السبع الماضية ذهبت لصالحي" في الدورة الختامية.