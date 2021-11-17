إسرائيل تتوج عجوزا عمرها 86 عاما بلقب ملكة جمال الناجيات من الهولوكوست

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فازت سالينا شتاينفيلد (86 عاما) اليوم الأربعاء، بلقب ملكة جمال الناجيات من الهولوكوست لعام 2021، وذلك في المسابقة السنوية الإسرائيلية.

وقالت شتاينفيلد، حسبما أفاد المنظمون اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء، أن نعرف كيف نعتني بأنفسنا - والأهم من ذلك، أن نساعد بعضنا البعض.. لا تتركوا التعساء وشأنهم".

وبحسب بيان المنظمين، تزور العجوز شتاينفيلد ناجين آخرين من المحرقة (هولوكوست) مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كمتطوعة، على الرغم من تقدمها في السن.

ولدت شتاينفيلد في مدينة ياشي الرومانية عام 1935، وفقا للمنظمين، حيث تعرضت لهجمات النازيين عام 1941 إلى جانب والديها وإخوتها وجدتها.

وفي عام 1948 انتقلت إلى إسرائيل وتزوجت وأنجبت ثلاثة أبناء. ولديها اليوم سبعة أحفاد واثنين من أبناء الأحفاد.

وقالت: "هذا انتصاري الشخصي على النازيين، يجب أن نتذكر ولا ننسى".

وأفادت منظمة "ياد عيزر لهافر "الخيرية بأن عدة مئات من الناجيات تقدمن لمسابقة ملكة الجمال، وتم اختيار 10 من المرشحات للمنافسة النهائية.

وتمكن الجمهور من المشاركة أيضا عبر التصويت عبر الإنترنت.

يشار إلى أنه تم إلغاء مسابقة العام الماضي بسبب جائحة كورونا.