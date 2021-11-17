من هو نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«أوكساجون» التي أطلقها بن سلمان؟

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، صباح اليوم، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقاً لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

وبحسب ما قاله ولي العهد السعودي بمناسبة الإعلان عن إنشاء أوكساجون، فإنها ستكون بمثابة الحافز للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحات المملكة في تحقيق رؤيتها لعام 2030.

وأكد بن سلمان أن المدينة الجديدة سوف تخلق فرص للعمل وتحقيق النمو، كما ستدعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، وتدفقات التجارة العالمية في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، شرح الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم، المهندس نظمي النصر، معنى كلمة أوكساجون، والتي تم اختيارها لتكون اسما للمدينة الصناعية بنيوم.

وأوضح النصر، خلال لقاء مع قناة العربية، أن كلمة أوكساجون مقسمة لجزأين، الأول أوكس يشير إلى الأكسجين، فيما تمثل جون الشكل المُثمَن، مؤكدًا أن اختيار أوكساجون لتكون اسما للمدينة يعد بمثابة رسالة من المملكة للعالم، حول اهتمامها بالبيئة والذي يعد الأكسجين أساسا لنظافتها، مشيرا إلى أنها ستكون المدينة الصناعية الرئيسية في نيوم.

وأشار أيضا إلى أن المدينة ستحتوي على ميناء عالمي سيكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، لافتاً إلى وجود كافة الخدمات اللوجستية لنيوم بأكملها وليس لـأوكساجون فقط.

من هو نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم ومدينة أوكساجون؟

حصل المهندس السعودي نظمي النصر على بكالوريوس الهندسة الكيميائية في عام 1978م، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وشغل النصر عدة مناصب على مدار حياته المهنية، منها نائب رئيس الخدمات الهندسية بشركة أرامكوا السعودية عام 2006، كما تولى منصب الرئيس المكلف لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والرئيس المكلف لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية عام 2017.

المهندس نظمي النصر هو الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم منذ شهر يوليو لعام 2018، وهو نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية منذ عام 2008، كما أنه عضو بكل من مجلس إدارة لجنة الاستثمار، ولجنة اختيار القيادة الأكاديمية، ورئيس المجلس الاستشاري لبرنامج الموهوبين السعوديين في الجامعة ذاتها، وعضو مجلس تقويم التعليم بغرفة جدة.