وزير الخارجية الأمريكي: عودة السودان للمسار الديمقراطي أفضل طريقة لضمان الأمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ عودة السودان للمسار الديمقراطي أفضل طريقة لضمان الأمن في البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ضمن زيارته إلى كينيا.

في سياق متصل، انطلقت تظاهرات في العاصمة السودانية اليوم الأربعاء، فيما أقدمت القوات الأمنية على منع التنقل بين الخرطوم ومدينة أم درمان.

وذكرت قناة "العربية" أنَّ السلطات الأمنية منعت الحركة مجددًا ببن الخرطوم وأم درمان، مغلقة جسر النيل الأبيض، بعد فتحه لساعات في الصباح.

وانقطعت خدمة الاتصالات المباشرة بين الهواتف النقالة في عموم البلاد، بالإضافة إلى استمرار انقطاع الإنترنت.

يأتي هذا فيما دعت لجنة أطباء السودان المستقلة، في وقت سابق اليوم، الأجهزة الأمنية إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.