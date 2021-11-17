تراكم الطلب الصناعي في ألمانيا يصل لأعلى مستوياته منذ سنوات

أصبحت دفاتر الطلبات في القطاع الصناعي بألمانيا ممتلئة على نحو غير مسبوق منذ سنوات.



فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في فيسبادن، استنادا إلى بيانات مؤقتة، أن تراكم الطلب الصناعي ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 2.4% مقارنة بأغسطس الماضي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ بدء الإحصاء في يناير 2015.



وبحسب البيانات، تلقت الشركات طلبات جديدة تفوق قدرتها على الإيفاء بها بسبب اختناقات التوريد في المنتجات الأولية، مثل أشباه الموصلات.



وتضررت شركات تصنيع السيارات والآلات بشدة من هذه الاختناقات. ففي قطاع إنتاج السيارات وقطع غيارها، ارتفع تراكم الطلبات بنسبة 5.9% في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 3.9% في قطاع صناعة الآلات.



كما وصل نطاق إنجاز الطلبات المتراكمة في الصناعات التحويلية بوجه عام إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 شهر. ويشير النطاق إلى عدد الأشهر التي تحتاجها الشركات لإتمام الطلبيات المسجلة لديها دون تلقي طلبات جديدة.