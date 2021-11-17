اتحاد كمال الأجسام: من يحصل على منشطات بطل مزيف ونتصدى لهم الفترة المقبلة

قال عادل فهيم، رئيس الإتحاد المصري لكمال الأجسام، إن قرار الحكومة بحظر تعاطي الرياضيين المنشطات أو المكملات الغذائية أو المدرجة بالجدول، هو الحفاظ على أرواح الشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «Etc»، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد لن يسمح في الفترة المقبلة بالخروج عن النص، موضحاً أن فوز الشباب ببطولات في مجال كمال الأجسام، بعد حصولهم على منشطات تعد بطولة زائفة.

وأشار إلى أن من يثبت تناوله أي منشطات يتم شطبه بشكل نهائي من سجلات الاتحاد، منوهًا إلى أن تناول المنشطات بمثابة خروج عن النص وجريمة رياضية، لأنها تدمر الشباب وتقتلهم.

وفي السياق ذاته أشاد الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، بقرار الحكومة بحظر تعاطي الرياضيين المنشطات أو المكملات الغذائية أو المدرجة بالجدول.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «Etc»، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء بحظر تعاطي الرياضيين المنشطات أو المكملات الغذائية أو المدرجة بالجدول الهدف منه هو الحفاظ على أبطالنا الرياضيين وأرواحهم.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر بوابتها الرسمية، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.