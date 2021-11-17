الأمم المتحدة تدين التفجيرات الانتحارية في أوغندا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة التفجيرات الانتحارية التي وقعت يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة الأوغندية (كمبالا) وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام -في بيان صحفي نشره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء- "يدين الأمين العام بشدة الهجمات الإرهابية في أوغندا، ويعرب عن أعمق تعازيه لأسر ضحايا أعمال العنف الدنيئة هذه، ويتمنى الشفاء التام للمصابين".



وأعرب الأمين العام عن أمله أن يتم تقديم جميع المتورطين في ارتكاب هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة.



وكانت الشرطة الأوغندية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، جراء تفجيرين وصفتهما بأنهما "اعتداء" في العاصمة (كمبالا) التي شهدت سلسلة من التفجيرات في الفترة الأخيرة.