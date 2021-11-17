جامعة الاسكندرية تشارك فى مبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ومبادرة حياة كريمة

أعلن الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشاركة جامعة الاسكندرية فى مبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ومبادرة حياة كريمة.

وأكد أبو النجا، اليوم الأربعاء، خلال إجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة وضع آليات لتنفيذ إستراتيجيات وخطط جميع ملفات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الاسكندرية، وبحث التكامل والتعاون بين جميع الوحدات به، مشيرا إلى إهتمام الجامعة خلال الفترة القادمة بتأهيل الكوادر الإدارية وتقديم حزم تدريبية لهم للنهوض بالعنصر البشري داخل الجامعة.

واشاد المجلس بمشاركة القطاع فى معرض جامعة الاسكندرية للمنتجات التراثية والحرفية الاسبوع الماضي وما حققه من نشر لثقافة الوعي المجتمعى والمشاركة الطلابية وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب.

واستعرض المجلس مشاركة جامعة الاسكندرية فى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال قيام الجامعة بتنظيم ندوة داخل كلياتها ومعاهدها خلال شهر نوفمبر الجاري لنشر ثقافة المشروع والتوعية بأهمية المبادرة وبناء قاعدة متبرعين دائمين بالبلازما.