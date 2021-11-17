استطلاع: أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين لديهم آراء سلبية حول التعليم عن بعد

كشف استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن زيادة الفصول الدراسية التي تنظمها المدارس على شبكة الإنترنت تعد أكبر نكسة من بين التغييرات فى نمط الحياة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته هيئة الاحصاءات الكورية أن 5ر50 % ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يقيمون بشكل سلبي ارتفاع التعليم على الإنترنت ، وقال 8ر14 % إنه من المحتمل أن تتسارع وتيرة الفصول الدراسية على الانترنت.

وأمرت كوريا الجنوبية المدارس بتخصيص فصول دراسية عبر الإنترنت بدوام كامل أو تشغيلها جنبا إلى جنب مع فصول الدراسة الشخصية المباشرة ، حسب وضع الفيروس ، في محاولة لمنع انتشار كوفيد-19 في المدارس.

وسوف تستأنف المدارس في جميع أنحاء البلاد الدراسة بحضور كامل يوم 22 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري وفقا لخطة "التعايش مع كوفيد-19" الرامية إلى إعادة البلاد تدريجيا إلى طبيعتها قبل تفشي الجائحة .

وأظهر الاستطلاع أن 92 % من الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تلقوا دروسا على الانترنت منذ بداية الجائحة في أوائل العام الماضي . ومن بينهم 7ر60 % قالوا إن الفصول الافتراضية غير فعالة .

وشمل الاستطلاع عينة من 36 ألف شخص وأجري خلال الفترة من 12 إلى 27 أيار/مايو.