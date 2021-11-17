وزير الصحة النمساوي يقيم وضع فيروس كورونا في البلاد

قالت السلطات الصحية في النمسا إن مستشارين علميين سيطلعون وزير الصحة فولفجانج موكشتاين اليوم الأربعاء، على وضع أزمة فيروس كورونا في البلاد، وسط خلاف في الحكومة الائتلافية حول ما إذا كان ينبغي تطبيق تدابير أكثر صرامة.

وأعادت النمسا مجموعة من القيود لمكافحة ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس، مما أدى إلى إجهاد قدرات المستشفيات في بعض المناطق.

ومنذ بداية الشهر، اضطر الموظفون إلى تقديم دليل على حصولهم على التطعيم أو التعافي من كوفيد 19 ، أو إجراء اختبار سلبي حديث من أجل الذهاب إلى العمل.

ومنذ 8 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري، لم يتمكن من الذهاب إلى الحانات والمطاعم والمرافق السياحية والرياضية والمناسبات إلا الأشخاص الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين تعافوا من كوفيد19.

ومنذ يوم الاثنين، دخل الأشخاص غير المطعمين في حالة إغلاق لا تسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا في ظل ظروف معينة.

وبعد التشاور مع مستشاريه، من المتوقع أن يصدر موكشتاين بيانا مكتوبا حول الوضع، حسبما قالت وزارته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).