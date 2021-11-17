مشروع قانون يطالب أصحاب العمل الألمان بمراقبة وضع فيروس كورونا في أماكن العمل

من المقرر أن يراقب أصحاب العمل الألمان الامتثال للوائح المخطط لها التي تتطلب إظهار دليل بشأن الوضع المتعلق بفيروس كورونا في مكان العمل على أساس يومي، وفقا لمشروع قانون اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ومن المقرر أن تمرر الأحزاب الثلاثة هذا الأمر في محادثات لتشكيل الحكومة الألمانية المقبلة في البرلمان يوم الخميس .

وبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح للموظفين بعد الآن بدخول أماكن العمل التي لا يمكن فيها استبعاد "الاتصال الجسدي" بالآخرين دون إثبات التطعيم، أو التعافي من كوفيد-19، أو إجراء اختبار سريع سلبي في نفس اليوم، أو إجراء اختبار (بي سي آر) لا يمر عليه أكثر من 48 ساعة.

ولا ينبغي أن ينطبق حظر الدخول في حالة إجراء العمال للاختبار مباشرة في الشركة.

وفي الوقت الراهن، لا تزال الشركات ملزمة بتقديم اختبارين في الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمواطنين الألمان إجراء اختبار مجاني واحد للفيروس في الأسبوع في المرافق في جميع أنحاء البلاد.

لذا، مع خمسة أيام عمل، من المحتمل أن يتوقع الأشخاص غير الملقحين إجراء اختبارين في الأسبوع على نفقتهم الخاصة.

وينص المشروع على أن جميع أصحاب العمل ملزمون "بمراقبة الامتثال على أساس يومي وتوثيقه على أساس منتظم". ويتعين التعاون بينهم بسبب العدد الكبير من الشركات و"القدرة المحدودة للسلطات الرقابية المختصة".

ويحدد التشريع أيضا خططا لإعادة العمل بقواعد العمل من المنزل.

وتشبه هذه اللوائح تلك المعمول بها حتى حزيران/يونيو من هذا العام، إذ يجب السماح للموظفين الذين لديهم "عمل مكتبي أو أنشطة مماثلة" بالعمل من المنزل، ما لم تكن هناك أسباب تشغيلية تحول دون قيامهم بذلك، مثل التعامل مع البريد أو توزيع السلع أو المواد.

ويجب على الموظفين قبول عرض العمل من المنزل ما لم يكن العمل غير ممكن هناك.