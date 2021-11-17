مصادر: مستشارة ألمانيا تعتبر خطط ائتلاف «إشارة المرور» لمكافحة كورونا غير كافية

أعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن الخطط الراهنة لأحزاب ائتلاف "إشارة المرور" لمكافحة الموجة الرابعة من وباء كورونا، غير كافية.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء من مصادر شاركت في جلسة مشتركة لحزبي التحالف المسيحي.

ونقلت هذه المصادر عن ميركل قولها إنه يجب بذل كل شيء من أجل وقف الارتفاع الأسي في أعداد الإصابات بكورونا مشيرة إلى أن ما يجري نقاشه في الوقت الراهن، لا يكفي لهذا.

وحذرت ميركل من أن فجوة التطعيم في ألمانيا كبيرة للغاية ورأت أن الوضع حتى منتصف تشرين ثان/نوفمبر الماضي أكثر توترا بكثير عما كان عليه قبل الشتاء الماضي، ونقلت المصادر عن ميركل قولها إن هذا الوضع "يقلقني للغاية".

ورأت المستشارة أن المشاورات التي ستجريها الحكومة الاتحادية والولايات غدا الخميس بشأن كيفية المضي قدما في مكافحة أزمة كورونا يجب أن تتناول قضية موعد تجاوز تدابير مثل 2 جي (قصر الدخول إلى الأماكن المغلقة على الملقحين ضد كورونا والمتعافين من كوفيد-19).

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتضح بعد ما يمكن أن تعنيه ميركل بهذا.

وطالبت ميركل بأن تكون قضية التطعيم هي ثاني أكبر قضية مطروحة على مؤتمر رؤساء حكومات الولايات ونوهت إلى التأخر في إعطاء الجرعات التنشيطية وقالت إنه يجب إعطاء الجرعة الثالثة لما يصل إلى 30 مليون شخص بحلول نهاية العام، وطالبت بإعادة عمل الهياكل العامة بأقصى طاقتها.

وذكرت ميركل أن هناك 0.8% من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا يعالجون حاليا في أقسام الرعاية المركزة " وكل يوم يهم" وحذرت من التعرض لوضع خطير للغاية " وددت لو قلت شيئا مفرحا لكن للأسف لا أستطيع".