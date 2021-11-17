 التشادي حسين طه يتسلم مهام عمله كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي - بوابة الشروق
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التشادي حسين طه يتسلم مهام عمله كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي

الرياض (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 2:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 2:20 م
تسلم السفير التشادي حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، مهام عمله كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفًا للسعودي يوسف بن أحمد العثيمين.

ووفق الحساب الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي عبر موقع "تويتر" ، انتخب التشادي السفير حسين طه في  تشرين ثان / نوفمبر الماضي خلال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي، التي انعقدت في نيامي عاصمة ‏النيجر باعتباره ممثلاً للمجموعة الأفريقية.‏

ويتولى السفير طه منصب ‏الأمين العام للمنظمة لفترة ولاية خمس سنوات ، وتقلد عدة مناصب في بلاده ، كما حصل على وسام تشاد الوطني ‏‏(فارس)، وضابط فيلق الشرف (فرنسا) ، وهو يتحدث الفرنسية والعربية والإنجليزية.

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