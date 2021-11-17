التشادي حسين طه يتسلم مهام عمله كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي

تسلم السفير التشادي حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، مهام عمله كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفًا للسعودي يوسف بن أحمد العثيمين.
ووفق الحساب الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي عبر موقع "تويتر" ، انتخب التشادي السفير حسين طه في تشرين ثان / نوفمبر الماضي خلال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي، التي انعقدت في نيامي عاصمة النيجر باعتباره ممثلاً للمجموعة الأفريقية.
ويتولى السفير طه منصب الأمين العام للمنظمة لفترة ولاية خمس سنوات ، وتقلد عدة مناصب في بلاده ، كما حصل على وسام تشاد الوطني (فارس)، وضابط فيلق الشرف (فرنسا) ، وهو يتحدث الفرنسية والعربية والإنجليزية.