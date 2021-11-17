روسيا تدرس مراجعة خططها بشأن الفحم وفرض ضريبة على الكربون

تبحث روسيا خفض أهدافها الطموحة بشأن تعزيز إنتاج الفحم خلال العقد القادم، كما تدرس فرض ضريبة على الكربون أو اتخاذ إجراءات أخرى في أعقاب الاتفاقات التي أبرمتها قوى دولية كبرى في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو "كوب 26"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

إذا ما تمت الموافقة على هذه الخطوات المرتقبة، فإنها قد ترقى إلى مستوى تغيير كبير في سياسة المناخ التي تنتهجها موسكو، التي تعد إحدى أكبر منتجي الهيدروكربون في العالم.

وفوجئ المسؤولون في موسكو بالاتفاق الذي تم إعلانه بين أمريكا والصين ومن شأنه تقليل استهلاك الفحم في الصين. وتعد الصين سوقا يعتمد عليها الكرملين في خطط تنمية روسيا، وفقا لمسؤولين اثنين اطلعا على الوضع.

وتخطط الحكومة أيضا لبدء محادثات مع أصحاب الأعمال التجارية على هامش التشريعات المتعلقة بالكربون، مما قد يسفر عن فرض ضريبة، وفقا للمسؤولين.