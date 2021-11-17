عينت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، فيفيان لونيلا رئيسة لبعثتها في تالين وستتولى مهامها بداية من 16 يناير 2022.

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أنها ستعمل في هذه الوظيفة كممثل رسمي للمفوضية الأوروبية في إستونيا تحت السلطة السياسية لرئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين.

يشار إلى أن لونيلا، وهي مواطنة إستونية، تعمل في المفوضية الأوروبية منذ أكثر من 16 عامًا. وخلال هذه الفترة، اكتسبت معرفة دقيقة بمجالات سياسة الاتحاد الأوروبي الرئيسية وهي مجهزة بالخبرة السياسية اللازمة لمهام التمثيل والاتصال كرئيسة لتمثيل المفوضية.

وتشغل منذ عام 2019 منصب المتحدث الرسمي باسم اتفاق البيئة للاتحاد الأوروبي ، حيث تقوم بتنسيق اتصالات المفوضية بشأن هذه الأولوية ، في مجالات المناخ والطاقة والبيئة والمحيطات والنقل وسلامة الأغذية والتماسك حتى الأن.