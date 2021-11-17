عقيلة صالح يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا والمقرره في ديسمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في كلمة مسجلة، إنه سيكون "حريصًا على توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة"، مؤكدا أن "المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا".

وأكد المستشار عقيلة صالح حرصه "على استرداد مكانة بلادنا وعزها وعلى أن تكون الحكومة حيث يكون المواطن" الليبي.

وأشار إلى أنه سيعمل على "خلق سياسة خارجية مبنية على المصالح الوطنية وعدم السماح بالتدخل الخارجي في شؤون بلادنا"، وأيضاً "تطوير مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام في تنمية البلاد".

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على "تنفيذ خطة اقتصادية شاملة وإلغاء مركزية القرار في خطة التنمية"، مضيفا أنه سيعمل على "عودة النازحين والمهجرين وتمكينهم من استعادة ممتلكاتهم وحرياتهم".

ونوه إلى أنه سيعمل على "محاربة الفساد وتنشيط مختلف القطاعات وتطويرها لبناء مجتمع تتساوى فيه الفرص"، وكذلك "إصدار قانون لتداول المعلومات لتمكين الإعلاميين من تقديم الحقيقة أول اهتماماتنا".

وشهدت مفوضية الانتخابات تقدم مرشحين جدد لمنصب رئاسة الدولة بلغ عددهم حتى الآن 14 شخصا، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تقدم مزيدٍ من المرشحين حال استكمال مصوغاتهم القانونية، والتي حددتها لوائح المفوضية وفقا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.