بكين تعزز القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا قبيل الأولمبياد الشتوية

بدأت السلطات في العاصمة الصينية بكين في تعزيز القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، قبيل بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 المقررة في شهر فبراير المقبل.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأربعاء، أن المسئولين في بكين سيقومون بمطالبة الزوار بتقديم الاختبارات التي تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس والتي تم إجراؤها خلال الـ48 ساعة السابقة.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الشتوية خلال الفترة من 4 فبراير المقبل حتى 20 من الشهر ذاته، كما سيخضع جميع المشاركين لاختبارات فيروس كورونا بشكل يومي.