بمناسبة انطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات في الفترة من (18-24 نوفمبر)، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الأربعاء، إن مقاومة مضادات الميكروبات قد تودي بحياة 4.1 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا بحلول عام 2050 ما لم نتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها بشكل فوري.

وأضافت أنه قد تخسر البلدان النامية في جميع أنحاء أفريقيا ما يصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي نتيجة مقاومة مضادات الميكروبات. وهذا يعني أن الخسائر المالية المترتبة على مقاومة مضادات الميكروبات ستكون أشد بكثير من الأزمة المالية لعام 2008.

وأوضحت أنه أصبحت الأمراض القاتلة مثل السل مقاومة لعقاقير مضادات الميكروبات (المضادات الحيوية) التي تنقذ الأرواح. وأصبحت الملاريا، التي تودي بحياة 3,000 طفل في إفريقيا يومياً، مقاومة لعلاج كان فعالاً في السابق. لذلك، إذا لم نكافح مقاومة مضادات الميكروبات، فقد نخسر هذه الأدوية المنقذة للحياة.

وقالت: يتسبب فيروس كورونا في تفاقم مقاومة مضادات الميكروبات.

ووجدت إحدى الدراسات الحديثة ان من بين مرضى كوفيد-19 المعالجين في المستشفيات، حصل 7% على مضادات للميكروبات لا يحتاجون إليها، فيما كان 8% فقط مصابين بأمراض يمكن علاجها بهذه الأدوية المنقذة للحياة.

وقالت إنه سينظم مجموعة من الفعاليات، في إفريقيا خلال الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات 2021، وتشمل:

أولا: عقد اجتماع رفيع المستوى غدا الخميس، تجري خلاله ثلاث حلقات نقاش مع ممثلي المنظمات الإقليمية ووزراء صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، ستصدر المنظمات الإقليمية بياناً تدعو إلى تعزيز إدارة مقاومة مضادات الميكروبات في إفريقيا وتجدد فيه التزامها بمعالجة هذه القضية عن طريق التعاون المشترك.

كما سيتم عقد سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة حول القضايا الرئيسية كالتالي:

1- يوم الجمعة ستناقش اللوائح التنظيمية والتشريعات اللازمة لإدارة مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات.

2- ويوم الإثنين ستبحث تنفيذ وتمويل خطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات.

3- والثلاثاء الموافق 23 نوفمبر، يتم استعراض الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، ودور منظمات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

4- وفي الأربعاء 24 نوفمبر، يتم اعتماد نهج "الصحة الواحدة" وآليات تنسيق متعددة القطاعات لمقاومة مضادات الميكروبات.