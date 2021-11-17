الكومي يتكفل بثمن 300 تذكرة في مباراة الإسماعيلي والزمالك

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أعلن يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تكفله بدفع ثمن 300 تذكرة للجماهير في مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك.

ويستضيف الإسماعيلي مساء الجمعة المقبل فريق الزمالك على ملعب الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري العام.

ونشر الكومي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يتكفل بدفع ثمن 300 تذكرة للجماهير في مباراة الزمالك القادمة".

وأوضح: "إلى جماهير ومحبي النادي الإسماعيلي وجماهير ومشجعي النادي. رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي الإسماعيلي لا يملكون حق ادخال الجماهير لتشجيع النادي. الموضوع بالكامل قرار الأمن".

وأضاف: " (تروح تاخذ قيمة التذكرة لدفعها لتذكرتي من محمود اليسقي المدير التنفيذي بالإنابة، لأنني متبرع بدفع ثمن تذكرة 300 مشجع لاستكمال 1000 تذكره لجماهير ومشجعي النادي الاسماعيلي) ".

وأشار الكومي إلى أن مجلس إدارة النادي توصل لاتفاق مع شركة بريزينتيشن لدفع جزء من مستحقات النادي بنهاية هذا الأسبوع.