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جددت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب، بقصف صاروخ باليستي استهدف مخيماً جنوب المحافظة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها إنّ المليشيات قصفت مخيمات للنازحين جنوب محافظة مأرب، والذي تديرها منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بصاروخ بالستي.

والأسبوع الماضي، أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بأنَّ المليشيات الحوثية هجرت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين اكثر من 93 ألف شخص من أبناء المديريات الجنوبية بالمحافظة والنازحين جراء تصعيدها العسكري المتواصل.

وأوضحت الوحدة أنّ مليشيا الحوثي مستمرة بتصعيدها العسكري وأعمالها العدائية ضد المدنيين واستهدافها المتعمد للقرى والتجمعات السكانية ومخيمات النزوح في المديريات الجنوبية بمحافظة مأرب وقصفها الممنهج بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.