تطلق المغنية البريطانية "أديل" ألبومها الجديد، الجمعة المقبلة، بعنوان "30" ويضم 12 أغنية مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية، وذلك بعد مرور 3 سنوات على بدء العمل فيه.

وقال مدير النشر في "سبوتيفاي" نيكولا دو روا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أغنية "إيزي أون مي" المنفردة التي طرحتها أديل حطمت كل الأرقام القياسية، عبر الخدمة العملاقة بمجال الموسيقى بالبث التدفقي، بـ24 مليون استماع في يوم طرحها في 15 أكتوبر الماضي، وهي اليوم (بعد شهر من طرحها) تسجل أكثر من 260 مليون استماع، ما يدفعني لأن أسأل "كيف يُعقل هذا؟".

وعن توقعاته للنتائج المرتقبة يوم طرح الألبوم الجمعة، يقول المسئول في الخدمة السويدية الرائدة عالميا في مجال الموسيقى بالبث التدفقي: "لست عرّافا، لكن نظرا إلى ما حصل مع الأغنية المنفردة، أتوقع أرقاما مذهلة، ألبومها مصنوع بجودة عالية مع أغنيات تعلق في الرأس سواء أحببناها أم لا".

وخلافا لأكثرية الفنانين الآخرين، لا ترسل شركة الإنتاج الخاصة بفنانة من الصف الأول على غرار أديل أي أسطوانة للصحفيين مسبقا أو أي رابط للتسجيلات. كما تُدعى الصحافة إلى جلسة استماع سرية تفاديا لأي تسريبات.

وخلال هذه الجلسة السرية، يتحلق 10 صحفيين حول طاولة اجتماعات مع ترك الهواتف المحمولة جانبا، من ثم الاستماع إلى الأغنيات البالغة مدتها الإجمالية 58 دقيقة.

وبحسب ملاحظين فإنه في ألبوم "30" (عمر أديل عندما بدأت العمل على الألبوم قبل ثلاث سنوات)، لا تشبه الأغنيات كلها "إيزي أون مي" التي تبرز فيها المغنية عضلاتها الصوتية ما يزعج منتقديها.

وعلى عكس ألبومها السابق "25" الصادر عام 2015، غامرت المغنية البريطانية المقيمة في لوس أنجلوس بألبوم جديد أقل كلاسيكية.

والمغنية الحائزة 15 جائزة "جرامي" إضافة إلى جائزة أوسكار عن الموسيقى التصويرية لفيلم "سكاي فال" من سلسلة جيمس بوند، أسرّت في مقابلات سابقة بأن فكرة هذا الألبوم راودتها في إطار ردها على أسئلة ابنها أنجيلو البالغ تسع سنوات، بشأن طلاقها.

وقالت أديل لمجلة "فوج": "في الثلاثين من عمري، انهارت حياتي من دون سابق إنذار"، مضيفة: "أشعر أن هذا الألبوم تدمير ذاتي، ثم تأمل ذاتي وخلاص ذاتي".

وأشارت إلى أنها فقدت حوالي 45 كيلوجراما من وزنها بعد أن أصبحت مدمنة على التمارين الرياضية. وقالت: "لم يكن الأمر يتعلق أبدا بفقدان الوزن، بل بالقوة ومنح نفسي أكبر قدر ممكن من الوقت كل يوم بعيدا عن هاتفي".