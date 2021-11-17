حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 6000 في ماليزيا لأول مرة منذ 5 أيام

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ماليزيا، اليوم الأربعاء، لتتجاوز 6000 حالة لأول مرة منذ خمسة أيام.

وقد سجلت ماليزيا 6288 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونين و563 ألفا و153 حالة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس أثار مخاوف بشأن حدوث تفشٍ جديد في ظل الانتخابات المقبلة في إقليمي ملقا وساراواك.

وكان ارتفاع في حالات الاصابة بعد إجراء انتخابات مماثلة في ولاية صباح العام الماضي قد أثار غضب الشعب ضد رئيس الوزرا السابق محيي الدين ياسين، ما ساعد في سقوط الحكومة في أغسطس الماضي.

وقال المدير العام بقطاع الصحة نور هشام عبد الله في بيان مساء أمس الثلاثاء "الوضع مازال يمثل مصدر قلق في ظل زيادة حالات الإصابة"، مطالبا المواطنين باتباع بروتوكلات الوقاية من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة إنه حتى أمس الثلاثاء حصل 76% من إجمالي سكان ماليزيا على جرعات اللقاح كاملة، و5ر78% حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.